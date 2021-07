Le nozze di Federico Zampaglione sono ormai dietro l’angolo. Il leader dei Tiromancino 53enne andrà all’altare con l’attrice 39enne Gilda Marra ad Agosto, in Puglia. E al matrimonio ci sarà anche la storica ex di Zampaglione, Claudia Gerini. I due sono stati insieme 12 anni e nel 2009 è nata anche la loro figlia, Linda, ma non si sono mai sposati.

I rapporti nella “famiglia allargata”, però, sembrano ottimi, come ha rivelato la stessa Gerini in un’intervista a Gente. “Sono molto felice per lui”, ha detto al settimanale, definendo Gilda una “ragazza stupenda” in sintonia sia con lei che con la figlia. Ma, c’è un ma. “Mi fa un po’ impressione – ha ammesso parlando della sensazione provata una volta saputo delle nozze – sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto“. Poi ha definito la famiglia una “famiglia allargata”

Gerini e Zampaglione non si sono mai sposati per un motivo, potremmo dire, “burocratico”. Nel momento in cui si sono sentiti pronti per il “grande passo”, infatti, l’attrice non aveva ancora completato il divorzio con l’ex marito, Alessandro Enginoli. Quindi le nozze erano impossibili.