“Non ho mai portato un arma in corsia, ma all’interno dell’Ospedale sì, diverse volte è capitato.” Così Luca Bernardo candidato sindaco del centrodestra per le amministrative di Milano. “L’ultima volta, (che avevo un arma in ospedale, ndr), è stato diversi mesi fa ma la tengo nello studio e non visito.”

“Non sarò un ‘sindaco sceriffo’ perché lo sceriffo non l’ho mai fatto nemmeno a Carnevale in corsia” ha aggiunto. “Ho fatto il clown e altre cose, ma nel mio reparto non ci sono nemmeno le armi giocattolo”.