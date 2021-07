“La proposta di mediazione di Renzi con la destra sul ddl Zan? Il mio green pass dice che sono vaccinato da Matteo Renzi ormai da tempo“. È il commento ironico del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, intervistato a “L’aria che tira” (La7) sul ddl Zan e sulla complicità tra il capo di Italia Viva, Matteo Renzi, e il leader della Lega, Matteo Salvini.

Sulla legge Zan, Bersani spiega: “Tornare in Commissione per ritoccare il testo? È un trappolone. Sia chiaro che non se ne viene più fuori da lì. Se tutte le forze politiche che hanno votato il ddl alla Camera, lo votano anche al Senato, il testo passa così com’è. Punto. Tutto il resto sono chiacchiere e pretesti. Renzi e Salvini? È palese che sia in corso un fidanzamento, non solo per l’elezione del presidente della Repubblica, ma anche in vista di un’operazione politica che cerchi di ridimensionare il peso della destra meloniana al fine di spostare il baricentro del centrodestra. Renzi sta andando dove lo porta il cuore, cioè sta andando dove il cuore lo porta da quel dì: in un centro che stia con la destra. Ma certamente non da oggi“.