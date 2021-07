La prima riunione del Cda Rai ha ratificato la nomina di Carlo Fuortes come amministratore delegato della tv pubblica e di Marinella Soldi, indicata dal presidente del Consiglio Mario Draghi, come presidente. Per entrambi sono stati espressi 5 i voti a favore, con l’astensione del consigliere eletto dai dipendenti, Riccardo Laganà. Favorevoli Francesca Bria (quota Pd), Simona Agnes (quota Forza Italia), Igor De Biasio (quota Lega), Alessandro Di Majo ,(quota M5s) e lo stesso Carlo Fuortes che ha presieduto il consiglio di amministrazione in qualità di consigliere anziano. Come si legge in una nota di Viale Mazzini, la neo presidente entrerà nel pieno delle sue funzioni dopo l’approvazione da parte dei due terzi dei componenti della commissione parlamentare di Vigilanza.