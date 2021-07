Il Senato ha eletto Igor De Biasio e Alessandro Di Majo come membri del Cda Rai. De Biasio, sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto 102 voti, mentre Di Majo da Pd e M5s ha totalizzato 78 preferenze. Venti voti sono invece andati a Giampaolo Rossi. I voti dispersi sono stati 12, le schede bianche 13 e le nulle 34. E’ iniziata l’elezione nell’aula della Camera. I nomi in pole sono Francesca Bria, in quota Pd, e Simona Agnes per Fi.

I nomi Pd-M5s e i malumori dei 5 stelle per la candidatura Di Majo – Le varie forze politiche dovevano trovare un’intesa sui nomi, strada che da settimane è apparsa in salita. Pd e M5s nel primo pomeriggio hanno fatto sapere di aver trovato un accordo, anche se si susseguono voci di malumori dentro la truppa 5 stelle. Se l’intesa reggerà nonostante tutto, il membro indicato dal Pd, Francesca Bria, sarà votato alla Camera mentre nel M5s si è raggiunta una quadra sul nome di Alessandro Di Majo, appena eletto al Senato. Secondo fonti pentastellate ci sarebbero stati malumori nel gruppo M5s – e in particolare tra alcuni componenti della commissione di Vigilanza Rai – per l’indicazione di Di Majo, che viene vissuta come una scelta di vertice. Il nome di Di Majo era stato infatti bocciato dalla maggioranza dei grillini che siedono in Commissione di Vigilanza. Oggi, come riferito dall’Adnkronos, c’è stata un’accesa riunione del gruppo convocata con urgenza a Palazzo Madama. “Avevamo scelto un’altra persona, assurdo che ci impongano un nome che abbiamo audito e non ha competenze in materia di tv”, hanno detto alcuni pentastellati ai vertici del Movimento. “Dopo le audizioni, sei dei nostri in Vigilanza avevano scelto Antonio Palma. Un solo voto era andato ad Alessandro Di Majo mentre un altro voto è andato a Favale… com’è stato possibile ignorare un’indicazione così netta?”. Il dito viene puntato contro il capo politico reggente Vito Crimi e contro i capigruppo di Senato e Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa. “Di fronte a questo assurdo ribaltamento abbiamo chiesto di convocare, con urgenza, un’assemblea di gruppo”, hanno detto. Dalla riunione trapela l’ira dei pentastellati: molti sono intervenuti criticando il metodo e bollando Di Majo come “inadeguato”. “Se il nuovo corso del Movimento inizia così, calpestando la volontà degli eletti, è un brutto inizio”, avrebbe detto un senatore. Italia viva, ha annunciato il presidente dei senatori Davide Faraone, lascia libertà di non votare o di votare scheda bianca. “Ci saremmo aspettati metodi di selezione e nomi migliori per il rinnovo del Cda Rai”, ha scritto in una nota.

Lega e Fi provano l’intesa, ma Fdi non molla il suo candidato – Sul fronte del centrodestra invece, è stato votato al Senato Igor De Biasio, indicato dalla Lega. Mentre Simona Agnes, indicata da Fi, sarà votata alla Camera. Resta fuori dall’intesa Fratelli d’Italia. Le tensioni politiche rischiano di ripercuotersi sull’intera partita, anche considerati i mal di pancia del centrodestra per i nomi scelti dal governo come amministratore delegato e presidente, Carlo Fuortes e Marinella Soldi. Quei malumori potrebbero impattare sul voto della commissione di Vigilanza, che dovrà confermare a maggioranza di due terzi la scelta di Soldi per la presidenza. I nomi di Fuortes, futuro ad, e Soldi, futura candidata alla presidenza, non sono ancora stati formalmente proposti dal ministro Daniele Franco in Consiglio dei ministri. Cdm che, secondo quanto si apprende, potrebbe tenere domani alle 16.30 durante il quale il governo formalizzerà la sua proposta sulle nomine dei vertici Rai.

I profili dei candidati dei partiti

Francesca Bria – Presidente del Fondo nazionale innovazione – Cdp Venture Capital Sgr. Economista romana e consulente delle Nazioni Unite per città e diritti digitali, è stata anche tra gli esperti chiamati dalla Ue per le politiche di innovazione e per definire il “New European Bauhaus” a favore della creazione di città più verdi e sostenibili. E’ stata Chief Technology Officer della città di Barcellona.

Alessandro Di Majo – Avvocato e docente di Roma, considerato vicino all’ex premier Giuseppe Conte. Già consigliere della Corte di Cassazione e giudice del collegio di garanzia dello sport del Coni. Professore a contratto di “Diritto dello sport” e di “Diritto del lavoro nell’economia digitale” presso l’Università telematica internazionale Uninettuno di Roma, alla facoltà di Economia.

Igor De Biasio – Consigliere uscente della Rai e amministratore delegato della società privata a maggioranza pubblica Arexpo s.p.a., fondata nel 2011 per acquisire le aree che hanno poi ospitato l’Expo Milano 2015 che oggi si occupa di valorizzare il sito. Proprio il suo doppio ruolo nel 2019 finì al centro delle polemiche e il deputato Michele Anzaldi chiese chiarimenti all’Anac.

Simona Agnes – Figlia di Biagio Agnes, direttore generale della Rai negli anni Ottanta, oltre che fondatore e direttore del Tg3. Attualmente si occupa di comunicazione ed è presidente della Fondazione Biagio Agnes che si occupa di promuovere iniziative culturali e nel settore dell’informazione, oltre che di turismo e valorizzazione del Sud. La Fondazione attribuisce ogni anno un premio giornalistico.