“Stiamo ragionando se firmare o meno il referendum sulla giustizia, ci sto pensando anche personalmente, non c’è obbligo di partito”. Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a Napoli alla presentazione del suo libro ‘Controcorrente’ ha parlato dell’eventuale sostegno alla raccolta di firme per il quesito referendario sulla riforma della giustizia proposto da Lega e Radicali. “È un referendum radicale che passerà perché ha già cinque Regioni. È un incentivo e uno stimolo per fare riforme più serie. Sulla giustizia – ha aggiunto Renzi – auspico un punto di intesa e di caduta, col Parlamento che fa le leggi e i giudici i processi. E che si smetta con le invasioni di campo. Penso – ha concluso – che se i referendum aiuteranno in questo senso allora saranno utili”.