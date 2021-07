La diretta Instagram organizzata da Fedez con Alessandro Zan, Marco Cappato e Pippo Civati sta continuando a far discutere. Dopo le critiche di Renzi e Salvini scende in campo Povia: “Se l’evoluzione del comunismo e della sinistra si riconosce in questa gente, anni di lotta operaia, anni di Gramsci e Togliatti, di Hegel e Marx, che non si sarebbero mai sognati di violare la mente dei bambini… per carità, potete seguire questa gente, ma non potete dirmi che quello che dicono è giusto”. Poi l’attacco a Fedez: “Ti devi vergognare di dare spazio a questa gente” e ad Alessandro Zan: “Lei si deve vergognare di proporre una legge che imporrà ai genitori di accompagnare i bambini nell’altro sesso perché si percepiscono diversi… i bambini non hanno la capacità di capire che state facendo un torto a loro e alla loro crescita”. Poi continua: “Mi meraviglio che venga discusso un testo così assurdo, se passa è l’inizio di una nuova dittatura. Io posso parlare perché ho scritto I bambini fanno oh e ho scritto anche Dobbiamo salvare l’innocenza. Nei miei dischi in difesa dei minori c’è il brano dobbiamo salvare l’innocenza, non solo dovreste acquistarli per aiutarmi e farmi spazio in questo mare ideologico a senso unico, ma questa canzone voi dovreste impararla a memoria e metterla nei libri di scuola, in prima pagina”.