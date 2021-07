A InOnda (La7) va in scena una nuova puntata della guerra a distanza tra Matteo Renzi e i ferragnez sul Ddl Zan. Dopo il botta e risposta tra il leader di Italia Viva e Chiara Ferragni, con le accuse di qualunquismo rivolte dal senatore di Rignano all’influencer, era stato Fedez a giocare la sua carta, con una lunga diretta incentrata proprio sul tema della legge proposta dal deputato Alessandro Zan assieme allo stesso Zan, a Marco Cappato e Pippo Civati.

Matteo Renzi venerdì sera ha criticato Fedez, accusandolo di non conoscere ciò di cui parla: “Fedez ha fatto una diretta Instagram di un’ora sul Ddl Zan, e abbiamo capito che non lo conosce. Non sa di cosa si parla”. “Se lo considero un intellettuale? Muovere l’opinione pubblica non significa essere un intellettuale, è un influencer”.