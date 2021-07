Il 10 e 11 luglio, a Chianciano Terme, è prevista l’assemblea costituente di Europa Verde che eleggerà i due nuovi co-portavoce nazionali e darà vita alla nuova formazione politica ecologista, europeista, solidale e femminista. Nella prima giornata, dopo le votazioni statutarie della Federazione dei Verdi nel nuovo soggetto politico Europa Verde – Verdi. A seguire, si riuniranno i delegati della Federazione dei Verdi e di Europa Verde per dare vita alla nuova formazione politica, come tappa decisiva, ma non ultima, del processo costituente. Il proposito è di coinvolgere tutte le forze politiche, sociali, associazioni, singoli cittadini, che intendono allargare e radicare la rappresentanza politica e istituzionale dell’ecologia nel Paese, in stretta collaborazione con la famiglia Verde Europea, per far fronte alle emergenze e urgenze determinate dalla crisi climatica, ambientale, pandemica, economica e sociale. Tra i presenti sono stati annunciati: Enrico Letta, Giuseppe Conte, Luca Mercalli, Loredana De Petris, Gianfranco Rotondi e molti altri.