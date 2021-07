“Riforma giustizia? La sintesi unico obiettivo percorribile. Ma se si pensa che ammazzando un processo si possono risolvere i problemi della giustizia siamo su un altro pianeta. Il Movimento non molla sulla prescrizione”. Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle, Danilo Toninelli, commentando la riforma della giustizia penale che la ministra Cartabia ha portato in Consiglio dei ministri e che contiene al suo interno un nuovo meccanismo sulla prescrizione. Nodo decisivo, che ha provocato non pochi malumori e incertezze all’interno del Movimento. A poche ore dal Cdm infatti la posizione non appariva unitaria, con una divisione tra chi si poneva in maniera molto critica e chi invece dimostrava una maggiore disposizione al compromesso.