Dopo oltre un anno e mezzo di chiusura a causa della pandemia, giovedì 22 luglio riapre al pubblico Fico, il parco tematico dedicato al cibo a Bologna. “Fico è diviso in sette aree tematiche, sette mondi – racconta Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Fico Eataly World – è un po’ come nei parchi tematici dove magari i temi sono i pirati, il far west, le principesse o Harry Potter. Il nostro Harry Potter è il formaggio o il culatello”. La Disneyland del cibo si presenta, quindi, rinnovata e con nuove attrazioni. Il nuovo Fico si estende su circa 15 ettari, dedicati alle grandi eccellenze italiane tra nuove e spettacolari scenografie, giochi, giostre e attrazioni. Con il nuovo progetto prendono vita anche tredici fabbriche: una serie di show multimediali con proiezioni animate sulle loro vetrate che permettono di osservarne il funzionamento, simulandone il processo produttivo e svelando i macchinari in esse contenuti. A spettacolo finito sarà possibile per gli ospiti entrare e toccare con mano i luoghi dove si producono formaggi e pane, paste e sughi, birra e olio. Nel percorso è possibile entrare in cinque giostre multimediali, padiglioni dove scoprire gli elementi primordiali legati al rapporto fra l’uomo e il cibo: la giostra del Fuoco, della Terra, del Mare, degli Animali, e Dalla Terra alla Bottiglia.