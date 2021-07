Dopo aver visitato il gazebo allestito a Potenza per la raccolta di firme a sostegno dei sei referendum sulla giustizia, Matteo Salvini ha proseguito facendo tappa agli impianti di “Volo dell’Angelo” appena riaperti. Si tratta di una struttura che permette di lanciarsi, agganciati a un cavo con un’apposita imbracatura, tra le vette di due paesi, Castelmezzano e Pietrapertosa, sulle Dolomiti lucane. E lì il leader della Lega ha messo casco e tuta e ha provato l’ebbrezza del “volo”. Tutto ovviamente rigorosamente filmato e diffuso sui social network. La visita era stata annunciata qualche giorno prima da Salvini, costringendo i gestori dell’impianto a rispondere alle molte richieste di chiarimento e a spiegare pubblicamente che non ci sarebbe stata nessuna inaugurazione con la Lega e che Salvini sarebbe stato accolto “al pari di tutte le persone e personalità che negli anni hanno voluto testimoniare la loro attenzione e curiosità” per l’attrazione turistica