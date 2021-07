Il centrocampista giallorosso Ebrima Darboe è tornato in Gambia, suo Paese d’origine, per qualche giorno e ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che ha fatto emozionare tifosi e non. Il giocatore ha insegnato ad alcuni bambini, rigorosamente in divisa del club della Capitale, l’inno della Roma di Antonello Venditti. “Le mie radici e le mie Ali. Ritorno al lavoro ancora più forte e consapevole che faccio ciò che amo. Sempre forza Roma”, ha scritto a corredo della clip. Il calciatore tornerà poi a Roma, a disposizione del nuovo tecnico José Mourinho.