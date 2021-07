“La fiducia nei confronti di Conte da parte di Grillo sembra essere venuta bene. Grillo fa capire che potrebbe non essere la persona adatta e lo dobbiamo accettare. Ma questo non vuol dire che il Movimento è morto”. Così Danino Toninelli in un video su Facebook analizza la situazione in seno al M5s dopo la rottura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.