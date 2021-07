Virginia Raggi “si deve dimettere, ha perso dieci consiglieri in cinque anni. Apprezzo la coerenza del percorso dei quattro consiglieri che oggi hanno lasciato il M5s. La sindaca oggi ha 19 consiglieri, non ha la maggioranza, siamo pronti anche alla sfiducia”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un intervento al parco di Tor Marancia. Oggi, in Campidoglio, quattro consiglieri hanno ufficializzato il proprio addio al Movimento 5 stelle. Si tratta di Donatella Iorio, Marco Terranova, Enrico Stefano e Angelo Sturni. A conti fatti, Raggi può contare su 19 consiglieri (a fronte dei 25 necessari per avere la maggioranza).