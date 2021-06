Piccolo fuori programma durante la conferenza stampa del leader della Lega, Matteo Salvini. Il senatore stava parlando a Bologna nel cortile di un ristorante, quando, è spuntato il professor Romano Prodi. L’ex premier insieme alla moglie, si è affacciato alla finestra per ascoltare la conferenza stampa. Il senatore, inizialmente, non si è accorto della presenza dell’ex premier, finché non gliel’hanno fatto notare. “C’è il professore – ha detto quindi Salvini – Siamo circondati, Letta da una parte e Prodi dall’altra. Salutiamo il professore”.