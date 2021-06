“Sulla finale di Euro 2021, specialmente se a Londra i casi continuano ad aumentare, penso che bisognerebbe riflettere, se non altro per la capienza, se non altro con i criteri di ammissione allo stadio. Abbiamo già evidenze che la variante delta ha una capacità di trasmissione esplosiva. Basti pensare a quello che è successo a S. Pietroburgo e alle Baleari dove sono veramente scoppiati i casi e cluster veramente importanti”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia dell’Università di Padova