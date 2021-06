Temperature fino a 46 gradi che in questo periodo non si erano mai verificate. È quanto sta accadendo in Canada con un’ondata di caldo senza precedenti che sta colpendo anche parte degli Stati Uniti. L’afa sta colpendo tutti, animali compresi. Per questo alcuni orsi hanno deciso di rinfrescarsi direttamente in piscina. Un adulto e due cuccioli hanno cercato refrigerio a Coquitlam, in British Columbia, facendo un tuffo nella piscina di una casa privata, con i residenti increduli che hanno girato il video.