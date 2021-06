Stando alle testimonianze dei familiari dei detenuti, alcuni sono stati denudati e poi picchiati, insultati, colpiti con i manganelli. Costretti a radersi barba e capelli e poi minacciati e sbattuti in isolamento. Storie di presunti maltrattamenti risalenti al 6 aprile 2020, durante le proteste avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in pieno lockdown. Ora i carabinieri di Caserta stanno eseguendo 52 misure cautelari emesse dal gip nei confronti di agenti del corpo di polizia penitenziaria coinvolti negli scontri. Una misura interdittiva è stata notificata anche al provveditore delle carceri della Campania Antonio Fullone.

La protesta di aprile era stata innescata da centinaia di carcerati dopo la notizia di un caso di positività al Covid-19 tra le mura dell’istituto casertano, dove vennero inviati da Napoli contingenti dei reparti speciali della Penitenziaria. La successiva inchiesta era stata avviata a seguito delle denunce, da parte di alcuni detenuti, di violenze avvenute nei loro confronti come “punizione” per la rivolta.

A giugno 2020 oltre 40 agenti della polizia penitenziaria sono stati raggiunti da avvisi di garanzia in quanto indagati per reati di tortura, violenza privata e abuso di autorità ai danni dei detenuti. La notifica degli avvisi da parte dei carabinieri ha provocato polemiche per la modalità d’esecuzione: alcuni poliziotti sono saliti sui tetti dell’istituto penitenziario per protestare.

Il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) sostiene che le misure cautelari sono “provvedimenti abnormi considerato che dopo un anno di indagini mancano i presupposti per tali provvedimenti, ossia l’inquinamento delle prove, la reiterazione del reato ed il pericolo di fuga. Confidiamo nella magistratura perché la polizia penitenziaria, a S. Maria Capua Vetere come in ogni altro carcere italiano, non ha nulla da nascondere”. Anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, si schiera con gli agenti: “Mi sto informando sugli arresti degli agenti della Polizia penitenziaria a Santa Maria Capua Vetere che repressero una delle troppe rivolte nelle carceri italiane. Che a essere arrestati siano i poliziotti che hanno difeso se stessi e il proprio lavoro è bizzarro. Poi si è innocenti fino a prova contraria, però a me piacerebbe che ci fosse più rispetto per il lavoro delle forze dell’ordine”.