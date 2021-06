Appuntamento alle ore 15 di domenica 27 giugno per il Gran premio di Formula 1 di Stiria, il primo dei due consecutivi che si correranno in Austria. La gara sarà trasmessa in diretta, a partire dalle 13.30 con il Paddock Live, su Sky Sport Formula1 (canale 207) e Sky Sport Uno, nonché in streaming su Sky Go. Dalle 19.30 la replica si potrà vedere in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

La griglia di partenza vede in pole position l’olandese Max Verstappen su Red Bull, seguito da Lewis Hamilton su Mercedes. In seconda fila Lando Norris (McLaren) e Sergio Perez (Red Bull). I ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno rispettivamente 7° e 12°.