L’attrice americana Angelina Jolie, inviata speciale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), è andata ieri nel nordest del Burkina Faso per sostenere le migliaia di rifugiati maliani fuggiti dalla violenza jihadista, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. “Ho celebrato questo giorno ogni anno per 40 anni con i rifugiati in diversi Paesi e non sono mai stata piuù preoccupata di oggi per lo stato di sfollamento nel mondo”, ha detto la Jolie dopo la visita al vasto campo situato a circa un centinaio di chilometri dal confine con il Mali. “La verità è che non stiamo facendo la metà di quello che potremmo e dovremmo fare per trovare soluzioni per consentire ai rifugiati di tornare a casa o per sostenere i paesi ospitanti”, ha aggiunto.