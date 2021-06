Oggi 19 giugno si chiude la seconda giornata degli Europei, con un big match e due Nazionali storiche che già sono chiamate a vincere per non complicare il loro percorso. L’attesa è tutta per Portogallo-Germania, la sfida del tostissimo gruppo F, dove invece la Francia se la vedrà con l’Ungheria. I tedeschi hanno perso all’esordio con i campioni del mondo in carica e hanno bisogno di una vittoria. Stessa sorte tocca alla Spagna, che dopo il deludente pari con la Svezia vuole dare un segnale di risveglio, ma ha davanti la Polonia di Robert Lewandowski.

Gruppo F: Ungheria-Francia e Portogallo-Germania (orari e tv)

Il girone di ferro di questi Europei oggi mette di fronte Portogallo e Germania. Prima però tocca alla Francia, che battendo gli ungheresi alla Puskás Aréna di Budapest si garantirebbe il passaggio del turno. La gara è in programma alle ore 15 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky (canali 201, 203 e 251).

Subito dopo arriva il big match: Ronaldo ha già segnato una doppietta, ma all’esordio il suo Portogallo si è sbloccato solo nel finale. I tedeschi invece, che hanno ancora il vantaggio di giocare in casa all’Allianz Arena di Monaco, sono apparsi poco incisivi soprattutto in attacco. Alle ore 18 arriveranno ulteriori risposte: il big match sarà trasmesso in diretta sia su Sky che in chiaro su Rai 1.

Gruppo E: Spagna-Polonia (orari e tv)

A chiudere la seconda giornata del gruppo E lo scontro tra Spagna e Polonia, considerate alla vigilia le due favorite del girone e ora costrette a inseguire Svezia e Slovacchia. Soprattutto la Nazionale di Luis Enrique è chiamata alla vittoria per evitare di doversi giocare tutto all’ultima giornata. Calcio d’inizio alle ore 21, diretta sia su Sky che in chiaro su Rai 1.