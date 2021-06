Al via su Amazon Prime Video la seconda stagione del real life thriller Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, format Banijay prodotto da Endemol Shine Italy, in sei episodi. I protagonisti sono Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, M¥ss Keta ed Elodie, Diletta Leotta, Achille Lauro con Boss Doms (i due hanno già partecipato insieme a Pechino Express nel 2017). I vip fuggono in giro per l’Italia cercando di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti investigatori professionisti che possono utilizzare qualsiasi mezzo per rintracciare le celebrità dai tracciamenti telefonici ai sistemi di riconoscimento delle targhe. Non mancheranno i colpi di scena: Achille Lauro sarà vestito con un vistoso abito da sposa, Elodie sarà una suora mentre Accorsi si trasformerà in un pescatore. Sempre Achille Lauro con Boss Doms canterà “Rolls Royce” in duetto con Zucchero.

A FQMagazine Achille Lauro e Boss Doms forniscono suggerimenti su come scomparire come David Copperfield, il famoso illusionista. “Non dovresti chiedere a noi guardando il programma si capirà che siamo le persone più sbagliate a cui chiederlo. – afferma Achille Lauro – Sicuramente in linea di massima passare per vie poco pericolose, utilizzare dei travestimenti non quelli che abbiamo usato noi e non ridicolizzarsi”. Boss Doms interviene con ironia: “Rendersi ridicoli più possibile e mettersi la dignità sotto le scarpe, scherzo. Per quanto sia impossibile con due personaggi così come noi, coi tatuaggi in faccia e i capelli color platino, bisognerebbe cercare di camuffarsi il più possibile”.