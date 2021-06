“Quando sono innamorato sono molto più innamorato del personaggio de Il giorno e la notte”. La voce tenebrosa di Matteo Martari a #SpinOff in diretta sulla pagina Facebook di FqMagazine con Ilaria Mauri e Davide Turrini per presentare Luca, il ruolo che interpreta nel nuovo di Daniele Vicari su RaiPlay dal 17 giugno, ragazzo dolce, calmo, disponibile, totalmente “cotto” di fronte alla ragazza (Isabella Ragonese) con cui ha avuto una relazione fugace e che addirittura lo rifiuta. “C’è qualcosa di autobiografico in Luca? Devo stare attento come rispondo, rischio di farmi una cattivissima pubblicità. Ci sono corde mie nel personaggio ma non troppo perché non è questo il nostro lavoro, non dobbiamo recitare noi stessi. Ho però riscontrato una naturalezza in Luca, forse sarà perché vive l’ambiente dove recita è molto legato a qualcosa di personale per me. Luca ha una sorta di calma, è un macigno. È anche quando all’improvviso prende importanti decisioni si muove con la stessa potenza con cui si muove un elemento di quella consistenza. Certo, mi piacerebbe essere così”.

Vicari ha ricordato che tre delle quattro coppie di attori che recitano ne Il giorno e la notte sono coppia anche nella realtà (“sono veri congiunti, come direbbe l’ex presidente Conte”) quindi hanno recitato dentro alle loro vere case durante il lockdown della primavera 2020. “La verità è che Isabella oltre non vuole proprio incontrare Matteo – ha scherzato Vicari. E Martari ha ricordato: “Non è l’unica donna, te lo posso garantire”. Infine all’attore protagonista de L’alligatore (ed ex fidanzato di Miriam Leone, ndr) è stato chiesto se in questo momento della vita è innamorato oppure no: “Dicessi ‘no comment’ sarebbe scappare dalla realtà dei fatti. Sono così innamorato come Luca ne Il giorno e la notte?. Nella mia vita quando sono innamorato sono molto più innamorato di lui”.