Nel corso del programma Kelly Clarkson Show, Michael Douglas (76 anni) si è lasciato andare ad una rivelazione amara sulla cerimonia del diploma della figlia Carys (18 anni), che si è tenuta qualche settimana fa. “Meravigliosa! Io sono orgoglioso di lei. Devo riconoscere però che è stato po’ rude sentirmi dire dagli altri genitori ‘Congratulazioni! Devi essere fiero di tua nipote’“. Una situazione a dir poco imbarazzante, dalla quale ne è uscito però da gran signore, rispondendo semplicemente: “Beh.. sì ok”. Non l’ha presa sul personale dunque, anzi: “Stavano solo cercando di essere gentili”, ha detto l’attore star di Hollywood.

Tuttavia, Douglas non ha nascosto alcune paure che lo stanno travolgendo proprio in queste settimane. Infatti Dylan, il figlio 20 enne, frequenta la Brown University e ora anche Carys potrebbe andare presto via di casa. “Io e Catherine (la moglie, ndr) temiamo la sindrome del nido vuoto. Un giorno guardi tua moglie e le dici: ‘Bene piccola, siamo rimasti io e te‘. E ti rendi conto che è proprio così”.