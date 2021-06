Dopo la puntata dedicata a Mario Draghi, Andrea Scanzi dedica L’affondo – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto – a Gianfranco Fini, un politico che ha segnato la storia della destra nella Seconda Repubblica. Perché proprio Fini? Perché l’11 giugno l’ex leader de La Destra Francesco Storace ha pubblicato su Twitter uno scatto in compagnia dell’ex presidente della Camera. “Vedendo quella foto lo confesso: ho provato nostalgia per la politica dell’ex leader di Alleanza nazionale – dice il giornalista – anche se non ho mai votato, né mai voterei per lui”.

