Al via oggi la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020, che vede impegnate le rivali dell’Italia nel gruppo A e poi l’intero gruppo B, dove la squadra più attesa è il Belgio di Romelu Lukaku. Ecco quali partite sono in programma, gli orari e dove vederle:

Gruppo A: Svizzera vs Galles

La prima gara è quella che chiude le partite del gruppo A (quello dell’Italia, appunto), che vedrà la sfida tra Galles e Svizzera. La nazionale gallese, guidata dal centrocampista juventino Aaron Ramsey, sfiderà gli svizzeri dell’esterno dell’Atalanta, Remo Freuler. La partita, in programma a Baku, è una di quelle che avrà la copertura televisiva completa e sarà quindi possibile vederla sia in chiaro che a pagamento. La sfida andrà in onda alle 15.00 sia sulla Rai che tramite l’abbonamento a Sky, oltre che sulle rispettive piattaforme streaming delle tv: Ray Play e Sky Go.

Gruppo B: Danimarca-Finlandia e Belgio-Russia

Partono oggi anche le sfide del gruppo B con il doppio confronto tra Danimarca e Finlandia a Copenaghen e subito dopo quello tra Belgio e Russia a San Pietroburgo. La prima sfida, con l’osservato speciale, Christian Eriksen, ormai beniamino dei tifosi interisti, verrà trasmessa alle 18.00 su Sky Sport Uno, su Sky Sport Football e sul canale 251 della pay tv. Non sarà quindi visibile in chiaro sulla Rai.

A seguire, a partire dalle 21.00, sarà il turno di Belgio e Russia. La nazionale belga, con i tanti campioni militanti nei club europei, da Lukaku a Dries Mertens fino ai fratelli Hazard, sfiderà la Russia del centrocampista dell’Atalanta Aleksej Mirančuk. L’incontro verrà trasmesso in chiaro dalla Rai, nello specifico su Rai1, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e infine sul canale numero 251 del satellite.