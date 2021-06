Tra gli spalti dello Stadio Olimpico di Roma, a godersi la prima partita degli Europei 2021, Italia-Turchia, c’erano anche Diletta Leotta e Can Yaman. I due però hanno tifato per squadre opposte: l’attore turco si è presentato infatti con una sciarpa della sua nazionale e la giornalista invece si è dipinta il viso con il tricolore. Il “derby” tra i due è finito con uno Can Yaman disperato, a tal punto da farsi riprendere con la mascherina sugli occhi per “non vedere” il 3-0 degli Azzurri.