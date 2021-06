La notizia si è diffusa nel primo pomeriggio: l’ex premier e leader in pectore dei 5 stelle Giuseppe Conte e il fondatore del Movimento Beppe Grillo erano attesi in serata dall’ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua. Secondo fonti in ambienti parlamentari, si sarebbe trattato di un “colloquio di routine”. Intorno alle 19 però, è stato l’ex presidente del Consiglio ad annunciare, come riferito dall’agenzia Adnkronos, il suo forfait per “impegni concomitanti”.

Intanto la notizia aveva già provocato le proteste della destra (condanna unanime di Lega, Fdi e Fi), in asse ancora una volta con Italia viva. La prima a parlare è stata la leader di Fratelli d’Italia. “In molti si chiedono perché Grillo accompagnerà oggi Conte dall’Ambasciatore cinese”, ha scritto su Facebook Giorgia Meloni. “La risposta è facile: per far ricevere al prossimo capo del M5s la benedizione di Pechino. È la conferma di quello che abbiamo visto in questi anni al governo della Nazione: i grillini sono la quinta colonna del regime cinese in Italia”. Critiche condivise anche dal Carroccio. “Incontro inopportuno”, ha dichiarato all’agenzia Adnkronos l’europarlamentare leghista Marco Zanni, “soprattutto con i ‘dubbi’ su Wuhan e soprattutto dopo che la Cina ha messo sotto sanzioni deputati europei tra cui il presidente del parlamento europeo”. Per Zanni si tratta di “un atteggiamento inaccettabile di chi critica Orban, eletto democraticamente, e poi va a braccetto con uno dei regimi più illiberali e repressivi del mondo”. Ma anche nel fronte della maggioranza non sono mancati i malumori. “L’azione dei riformisti e di Italia Viva è plasticamente visibile oggi con un G7 dove il presidente Draghi rappresenta i valori dell’atlantismo e dell’europeismo al fianco di Biden”, ha detto al Tg3 il presidente dei senatori renziani Davide Faraone. “Negli stessi momenti il vecchio premier Conte, che abbiamo mandato a casa, era all’ambasciata cinese con il comico Grillo. L’Italia è in buone mani: questo governo ha messo populisti e sovranisti all’angolo”.

Solo ieri l’ex premier si era confrontato con il fondatore Beppe Grillo sulla rifondazione del Movimento che, dopo aver ottenuto i dati degli iscritti dall’associazione Rousseau, si avvia alla sua fase conclusiva. Proprio nelle scorse ore il leader in pectore, anche se fonti ufficiali non lo confermano, avrebbe raggiunto il fondatore – che nel nuovo Statuto dovrebbe restare il garante del Movimento – nella sua villa di Marina di Bibbona. Per il fondatore M5s si tratta di un vero e proprio ritorno sulla scena politica: dopo che, a metà aprile scorso, aveva registrato un video di difesa per il figlio accusato di stupro di gruppo, il comico è rimasto a margine di tutte le dinamiche interne del Movimento. E solo nelle ultime ore è tornato a far sentire la propria voce e ha chiesto un incontro di persona con l’ex premier. Al centro del confronto ci sarebbe stata la stesura del nuovo Statuto e della Carta dei valori M5s, i documenti rifondativi del Movimento che nei prossimi giorni verranno votati. Anche se sono altre le questioni che in questi giorni animano le truppe dei parlamentari: il nodo del terzo mandato, per il quale Conte ha ribadito che “non sarà nello Statuto”, mentre Grillo avrebbe ribadito che la regola del doppio mandato è un pilastro incontestabile.