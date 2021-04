“Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio figlio, perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera“. Per la prima volta in due anni, il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo interviene sul caso di suo figlio Ciro, accusato insieme ad altri tre suoi amici di stupro di gruppo. E lo fa a due giorni dall’uscita sulle agenzie di stampa di alcuni dettagli delle carte dell’inchiesta, in cui i magistrati hanno allegato il racconto della ragazza su come è avvenuta la violenza. Il video, lungo poco più di un minuto e mezzo, è intitolato “Giornalisti o giudici?”. “Mio figlio – esordisce Grillo – è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi. Io voglio chiedere perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio dentro, non sono stati arrestati. La legge dice che gli stupratori vengono arrestati e messi in galera e interrogati in galera o ai domiciliari. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo. Allora perché non li avete arrestati? Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato niente perché chi viene stuprato e fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano. Se non avete arrestato mio figlio arrestate me perché ci vado io in galera”. Leggi Anche “Vittima afferrata per la testa, costretta a bere vodka e ad avere rapporti sessuali”: gli atti dell’inchiesta per stupro su Ciro Grillo

Grillo cita poi un video girato dai ragazzi durante la serata, che secondo lui dimostrerebbe l’innocenza del figlio. “C’è tutto il video, passaggio per passaggio, si vede che è consenziente, si vede che c’è il gruppo che ride, che sono ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande e saltellano col pisello di fuori così perché sono 4 coglioni, non 4 stupratori”.

I fatti risalgono al luglio 2019 e sono avvenuti in Costa Smeralda. Nel novembre scorso il magistrato ha chiuso le indagini e ha messo gli atti a disposizione della difesa, che ha chiesto un termine per fare le controdeduzioni ed eseguire le indagini difensive. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati i quattro indagati. Insieme al figlio del fondatore del M5s, ci sono i tre amici che si trovavano con lui quella notte: Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Di dichiarano tutti innocenti, parlando di “rapporti consenzienti”. Agli atti c’è anche il racconto della 19enne che li accusa di essere “stata costretta” ad avere rapporti sessuali