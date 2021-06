“Una magica giornata sotto il sole della Toscana. Grazie Reschio”. È la didascalia pubblicata sui social Anthony Hopkins a corredo di un video in cui l’attore mostra un maneggio. Peccato però che il Castello di Reschio non si trova in Toscana, ma in Umbria. Certo, la differenza in realtà è minima: la tenuta si trova infatti a pochi chilometri dal confine. Ma l’errore geografico non è sfuggito ai fan più attenti che hanno notato la piccola gaffe.