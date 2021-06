Un’applicazione di messaggistica istantanea per soli criminali, utilizzata per organizzare assassinii, traffici di droga e di armi. È questo lo stratagemma con cui l’Fbi, la polizia federale americana, è riuscita ad incastrare e arrestare oltre 250 malviventi in tutto il mondo. L’operazione ha coinvolto Europa, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda e ha avuto il suo fulcro nell’app ANoM, un cosiddetto “trojan” che, una volta installato sui telefoni cellulari dei criminali, ha dato accesso agli investigatori a tutto il loro contenuto.

“Un criminale doveva conoscere un altro criminale per ottenere questo materiale – ha spiegato la polizia australiana -. I dispositivi sono circolati e la loro popolarità è cresciuta tra loro stessi, che avevano fiducia nella legittimità dell’applicazione perché le principali figure della criminalità organizzata ne garantivano l’integrità”. “Questi influencer criminali – spiega poi Reece Kershaw, il capo dell’Australian Federal Police – hanno messo la polizia federale nelle tasche di centinaia di sospetti trasgressori. Fondamentalmente, si sono ammanettati l’un l’altro abbracciando e fidandosi di ANoM e comunicando apertamente tramite questa, non sapendo che li stavamo ascoltando tutto il tempo”.

Così, la polizia australiana ha arrestato 224 persone in tutte le parti del paese, mentre quella neozelandese 35: tutte quante per traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco, supportati dalle conversazioni telefoniche valide come prova sull’applicazione per gli smartphone. L’operazione è stata denominata ‘Ironside’ in Australia e ‘Trojan Shield’in tutto il mondo.