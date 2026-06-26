Il piccolo era stato trovato in un parcheggio del campus dell’ospedale La Timone in condizioni critiche durante l’ondata di caldo che sta colpendo la Francia. Inutili i soccorsi: è deceduto poche ore dopo il ricovero in rianimazione pediatrica. Aperta un’inchiesta

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Un bambino di 18 mesi è morto a Marsiglia dopo essere stato trovato in condizioni gravissime all’interno di un’auto parcheggiata nel campus universitario dell’ospedale La Timone. Il piccolo era stato soccorso in stato di ipertermia e trasportato d’urgenza al pronto soccorso pediatrico, dove i medici hanno tentato di rianimarlo senza successo. Secondo quanto ricostruito da più fonti locali e internazionali, il ritrovamento risale a lunedì scorso. Il bambino si trovava nell’abitacolo di un veicolo lasciato nel parcheggio dell’area universitaria di Aix-Marseille, in una giornata caratterizzata da temperature elevate, con punte attorno ai 33 gradi e allerta meteo arancione nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône.

Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. I vigili del fuoco lo hanno affidato ai sanitari che lo hanno trasferito in ospedale in emergenza. Il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero, mentre secondo alcune ricostruzioni il bambino sarebbe morto il giorno successivo all’incidente. Sull’accaduto la procura francese ha aperto un’inchiesta per accertare le cause esatte del decesso e ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento, le ipotesi investigative non escludono l’errore umano: secondo quanto riferito da fonti citate dalla stampa locale, il piccolo potrebbe essere stato dimenticato in auto da un adulto che si era recato al lavoro nel campus.

Il dramma arriva a poche ore di distanza da altri episodi simili registrati in Francia. Nella stessa settimana un bambino di tre anni è morto nell’area di Parigi dopo essere stato lasciato in un’auto rovente, mentre in un altro caso due minori sono stati trovati privi di sensi all’interno di un veicolo parcheggiato nel garage di un’abitazione a Carpentras. Intanto è salito a 55 il numero delle persone annegate in Francia dall’inizio dell’ondata di caldo, dopo aver fatto il bagno in cerca di refrigerio nei corsi d’acqua. La ministra dello Sport francese Marina Ferrari ha spiegato che “il 65% degli annegamenti si è verificato in aree di balneazione non segnalate o non sorvegliate”.

Le misure

La Francia sta cercando di arginare le conseguenze del caldo estremo con più provvedimenti e iniziative. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha dato il via libera all’acquisto di 30mila condizionatori destinati agli ospedali francesi, nell’ambito di un piano straordinario da 100 milioni di euro pensato per rispondere ai bisogni più urgenti delle strutture sanitarie esposte alle temperature estreme. La misura arriva mentre il Paese vive giornate eccezionalmente torride, con ospedali sotto pressione, un aumento della mortalità legata al caldo e ripercussioni anche sulla vita pubblica, con eventi culturali e sportivi cancellati o rinviati. Le temperature registrate in questi giorni rientrano tra le più elevate dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche, avviate nel 1947.

Secondo l’ultimo bollettino di Météo-France, la situazione dovrebbe iniziare a migliorare nelle prossime ore. Domani saranno 50 i dipartimenti in allerta rossa per la canicola, undici in meno rispetto a oggi. In serata e nei prossimi giorni sono inoltre attesi temporali, localmente intensi, accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e piogge abbondanti.

L’emergenza si riflette anche sull’organizzazione dei soccorsi. A Parigi i vigili del fuoco hanno ricevuto circa 20 tonnellate di ghiaccio da utilizzare nel trattamento delle persone colpite da ipertermia. La richiesta è partita nella notte del 24 giugno, quando la Brigata dei pompieri della capitale ha contattato un’azienda specializzata chiedendo grandi quantità di ghiaccio “per raffreddare le vittime” dell’ondata di calore.

Il trattamento dei pazienti con temperatura corporea molto elevata richiede infatti un raffreddamento rapido, spesso attraverso l’immersione in ambienti estremamente freddi, una procedura che può richiedere decine di chilogrammi di ghiaccio per ogni persona soccorsa.

La principale difficoltà è stata individuare un luogo in grado di conservare il materiale. La soluzione è arrivata dal Comune di Parigi, che ha messo a disposizione la pista di pattinaggio dell’Accor Arena, trasformata temporaneamente in deposito refrigerato. L’operazione è stata coordinata dall’amministrazione cittadina insieme alla prefettura e alla Brigata dei vigili del fuoco, nel tentativo di garantire ai soccorritori gli strumenti necessari per affrontare una delle emergenze climatiche più gravi degli ultimi anni.