È di quattro morti e un ferito grave il bilancio di quello che gli investigatori hanno definito un attentato nei confronti di una famiglia musulmana in Canada. Domenica sera a London, in Ontario, le cinque persone sono state investite da un veicolo guidato da un 20enne che adesso è in stato d’arresto come sospettato del pluriomicidio.

Un attacco “premeditato” per la loro fede islamica, hanno poi spiegato gli investigatori citati dai media locali. Le vittime sono tre adulti e un teenager, mentre un altro ragazzino è ricoverato in gravi condizioni. “Questi esseri umani innocenti sono stati uccisi semplicemente perché musulmani”, ha dichiarato Nawaz Tahir, un rappresentante della comunità islamica di London. “Rimarremo forti contro l’odio – ha aggiunto – forti contro l’islamofobia, contro il terrorismo, con la fede, l’amore e la ricerca della giustizia”.