Appuntamento con la settima tappa del motomondiale che approda sulla pista di Montmelò a Barcellona, in Catalogna. Davanti a tutti in classifica e sulla griglia di partenza c’è ancora una volta la Yamaha di Fabio Quartararo. Alle sue spalle le Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. In seconda fila partiranno Miguel Oliveira su Ktm, seguito dalle Yamaha di Franco Morbidelli e Maverick Viñales. Undicesimo tempo per Valentino Rossi.

Dove vederla in tv – orari

Per non perdersi nemmeno un minuto della giornata motociclistica sul circuito di Montmelò bisognerà sintonizzarsi come sempre su Sky o Dazn, ma tutte le gare del gran premio saranno in differita anche in chiaro su Tv8. Ecco la programmazione completa:

Sky e Dazn – Diretta

Ore 11.20: gara Moto3

Ore 14.30: gara Moto2

Ore 13.00: gara MotoGP

TV8 – Differita

Ore 14.05: gara Moto3

Ore 17.10: gara Moto2

Ore 15.30: gara MotoGP