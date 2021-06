In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Roma rinnova il suo supporto alla campagna StopGlobalWarming.eu, l’iniziativa dei cittadini europei contro il riscaldamento globale, che ha l’obiettivo di raccogliere 1 milione di firme entro il 22 luglio per sottoporre alla Commissione europea la proposta di spostare le tasse dal lavoro all’ambiente, istituendo una “carbon tax” europea. Ovvero: chi inquina, paga.

Dal 4 al 6 giugno un nuovo video realizzato dalla campagna StopGlobalWarming.eu sarà infatti proiettato negli spazi Urban Vision di alcuni luoghi iconici della Capitale come Campo dei Fiori, via del Corso e via Condotti. L’iniziativa è supportata da Roma Capitale, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del riscaldamento globale e di ciò che possiamo fare per combatterlo. Il video sottolinea l’urgenza di una azione concreta, come sostenere la campagna StopGlobalWarming.eu, per tornare a far “respirare la Terra”, vittima degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. “Roma e Dublino sono le prime due capitali europee ad aver sostenuto l’Iniziativa dei Cittadini Europei www.StopGlobalWarming.Eu”, ha dichiarato Marco Cappato, promotore di StopGlobalWarming.eu, “Come promotori dell’iniziativa ne siamo felici e fieri, perché Roma è un punto di riferimento internazionale sul piano culturale, artistico e religioso, che può aprire la strada all’adesione di molte altre realtà in Europa. Come grande città del Sud Europa, Roma è anche -nel bene e nel male – terra di frontiera delle grandi pressioni migratorie, sempre più dovute ai danni che i cambiamenti climatici stanno provocando già in Africa e in Medio Oriente, costringendo milioni di persone ad abbandonare le loro terre. La risposta entusiasta che l’Iniziativa StopGlobalWarming.Eu ha raccolto è dunque un segnale particolarmente importante e politicamente significativo”.