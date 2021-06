“Non lo escludo affatto, se ritenessi di essere utile allora penserei seriamente di tornare alla politica attiva“. Così Gianrico Carofiglio, ospite della puntata di chiusura della nona stagione de La Confessione di Peter Gomez, in onda venerdì 4 giugno alle 22.45 a proposito della possibilità di rientrare un domani in Parlamento. “Walter Veltroni le chiede di ‘scendere in campo’ per usare un verbo berlusconiano e lei accetta diventando senatore del Pd dal 2008 al 2013. Perché gli ha detto sì?”, ha chiesto il direttore de ilfattoquotidiano.it. “Può sembrare banale, ma ero veramente curioso, volevo andare a vedere – ha detto lo scrittore barese, nelle librerie con la 100esima edizione del suo primo romanzo, ‘Testimone inconsapevole’ (ed. Sellerio) – Non so se volevo misurarmi. Credo di aver avuto sin dall’inizio la consapevolezza che quel modo di entrare in politica, in Parlamento era un modo legato a una pratica dei partiti, che adesso quasi non c’è più, di prendere qualche personaggio un po’ visibile e di usarlo come oggetto ornamentale. Sapevo che avrei contato abbastanza poco”. “Perché ha chiuso con la politica?”, ha domandato ancora Gomez. “Io non ho affatto chiuso con la politica. Oltre a scrivere romanzi, scrivo saggi che hanno un contenuto e credo anche un taglio fortemente politico. L’ultimo, ‘Della gentilezza e del coraggio’ (ed. Feltrinelli), è dichiaratamente un manuale di suggerimenti per l’uso del potere“, ha concluso l’ex magistrato spiegando che le occasioni di tornare in Parlamento non sono mancate perché “è una cosa che mi è stata già offerta e quando è capitato non mi è parso il momento più giusto, soprattutto non mi sembrava di poter essere utile: un giro l’ho già fatto”.

