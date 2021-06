Dopo 53 giorni Valeria Marini è stata definitivamente eliminata da Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. L’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori ha combattuto fino all’ultimo: dopo essere stata eliminata una prima volta, ha deciso di resistere e rimanere in gioco a Playa Destierro, ma alla seconda nomination non ce l’ha fatta. Valeria ha quindi abbandonato il gioco, non senza lasciare qualche “bacio stellare” ma anche qualche chilo.

La showgirl sarda infatti, indiscussa protagonista di queste edizione del reality tra battute (“La mia pipì è come gocce di Chanel“) e maldestri tentativi di rendersi utile al gruppo, era partita per l’Honduras pesando circa 80 kg, come raccontato durante una delle puntate. Stando a quanto riportato da Fanpage, Valeria Marini ha perso ben 15 kg. Una cifra notevole come si evince anche dalle immagini che la immortalano quasi irriconoscibile. Presto farà il suo rientro in Italia.