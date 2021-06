La procura generale

Per i fatti accertati nel processo “per concorso esterno in associazione mafiosa”, “indicativi di pluriennali rapporti con importanti esponenti mafiosi”, la sentenza sull’ex ministro Calogero Mannino “manifesta illogicità della motivazione assolutoria”. È il giudizio dei magistrati Palermo Giuseppe Fici e Sergio Barbiera nella requisitoria in appello del processo Trattativa Stato-mafia, in cui sono imputati, con […]