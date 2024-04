Il leader della Lega Matteo Salvini dà forfait. Diversamente da quanto annunciato e previsto, domenica non sarà in presenza a Pescara per partecipare alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Come si legge nell’aggiornamento dell’agenda, il leader della Lega interverrà in videocollegamento nel giorno in cui Giorgia Meloni chiude la tre giorni del partito. Nessuna sorpresa, si sapeva dall’inizio perché il leader della Lega aveva impegni personali “inderogabili”, fanno sapere da entrambe le parti. Ma alla presentazione della kermesse non era stato specificato e l’annuncio arriva a poche ore dalla chiusura, cui Meloni ha voluto invitare tutti i leader alleati.

Per Salvini quella odierna è stata una giornata complicata. Le affermazioni del generale Roberto Vannacci, candidato proprio da Salvini hanno creato imbarazzo anche nella maggioranza. Vannacci ha proposto “classi separate per i disabili”, ha definito l’aborto “infelice necessità e non diritto” e definito Mussolini uno statista. Si dissociano esponenti di Fdi e Fi ma anche nel Carroccio si prendono le distanze: “È un indipendente, in lista poi ci sono leghisti doc”. “‘Vannacci non è della Lega”, taglia corto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.