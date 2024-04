Le parole del generale Roberto Vannacci sulle persone con disabilità stanno a innescando dure reazioni. E se i protagonisti della politica ancora tardano a commentare l’intervista rilasciata a La Stampa dal neo candidato alle europee della Lega di Salvini, dal mondo delle associazioni fino alla Cei, è una sequela di condanne. A scuola bisogna mettere “insieme le persone con prestazioni simili”, ha dichiarato Vannacci in un’intervista a La Stampa. Un discorso che vale anche per un disabile? “Non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri. Gli puoi far fare una lezione insieme, per spirito di appartenenza, ma poi ha bisogno di un aiuto specifico”. In altre parole, organizzare classi di scuola apposite per i ragazzi disabili.

“Pur nel rispetto di ogni opione e di ogni scelta politica qui è in gioco una visione culturale della vita. Queste affermazioni ci riportano ai periodi più bui della nostra storia. Mi permetto di dire, con Papa Francesco, che l’inclusione è segno di civiltà”. Cosi il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana (Dei), mons. Francesco Savino, all’Ansa sulle affermazioni di Vannacci. Per il vescovo di Cassano all’Jonio “la differenza non è un problema ma una risorsa”. E ancora: “Le classi separate riproducono i ghetti. La separazione in classi diverse per i fratelli disabili significa che sono da emarginare o guardare con sispetto. E invece loro hanno tante abilità che noi non abbiamo”, dice ricordano la Via Crucis di quest’anno che la sua diocesi ha voluto dedicare proprio ai disabili. “Loro sono stati i protagonisti ed io, ma forse non solo io, sono tornato a casa sentendo di avere vissuto una esperienza davvero bella. Quando c’è l’inclusione sanno dare il meglio di loro stessi. Ci danno lezioni di vita, di umanità, di bellezza”. E conclude: “Per favore, siamo seri e siamo responsabili”.

La Cei segue le dichiarazioni indignate delle Associazioni contattate da ilfattoquotidiano.it, che si rivolgono anche alla ministra delle Disabilità del governo Meloni, la leghista Alessandra Locatelli, chiedendole di intervenire contro le affermazioni di Vannacci. “Leggere che, ancor oggi, un perfetto ignorante della materia e purtroppo candidato alle Europee dalla stessa forza politica che esprime i ministri delle Disabilità e dell’Istruzione e del merito Valditara (Lega,ndr), postula un ritorno a tali odiose e discriminanti pratiche, lascia veramente basiti”, ha detto, tra gli altri, Roberto Speziale, presidente di Anffas, l’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

La polemica esplode tra le opposizioni: Pd, M5s e Italia Viva, così come Avs e Azione, parlano di concetti “nazisti” e “deliranti”. Ma c’è chi non la pensa esattamente così. “Vannacci dice esplicitamente quello che molti “liberali” pensano e talvolta dicono in modo edulcorato. Da ultimo Galli della Loggia. L’uguaglianza si, l’inclusione si, purché non ritardi il programma formativo di mio figlio (nipote) garantiti dalla posizione sociale”, ha scritto sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando. Quanto alla maggioranza, le reazioni sono ancora poche. Per Fratelli d’Italia parla il senatore Antonio Guidi: “Con molta fermezza, rivolgo al generale Vannacci l’invito a fare il suo mestiere, perché riguardo alla disabilità esprime non pensieri ma incubi. Non accettiamo la filosofia di prevedere interventi speciali per persone speciali, perché non solo ciò infrange la Costituzione, ma anche la scienza. Non c’è, infatti, nessun dato scientifico che avvalori questa tesi sciocca e razzista delle classi separate. Le mie idee sono figlie di cinquant’anni di esperienza legata alla disabilità e della scienza, essendo un neuropsichiatra affermato. Il generale afferma che non tutti possono fare i cento metri; ebbene, spero di incontrarlo per chiarire e per sfidarlo a fare i cento metri di quoziente intellettivo io contro di lui: sono sicuro di tagliare molto prima di lui il traguardo”.

Alza la testa anche Forza Italia: “Per attrarre una forzata attenzione con sparate ad effetto si può ottenere il risultato di enunciare vere e proprie frescacce. Questo pare sia accaduto al generale Vannacci parlando di disabilità e diversità; argomenti invece seri che toccano l’intima sensibilità di ognuno a cui occorre dedicare rispetto e comprensione. Elucubrazioni poco da intellettuale e più da capitan fracassa di cui non se ne sentiva proprio il bisogno”, ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati forzisti. E poi il il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi: “Le parole del generale Vannacci, in particolare quelle sulla Scuola e i disabili, sono incompatibili, anzi, contrarie ai nostri valori di inclusione, comuni a tutto il Centrodestra. Un uomo delle istituzioni qual è un alto ufficiale dell’Esercito, anche quando concorre per un ruolo politico, dovrebbe sempre esprimersi in piena consonanza con i valori costituzionali”. Infine la Lega, dalla quale invece, per ora arrivano solo commenti di fonti interne, e anonime, riportate dall’Ansa: “Vannacci è un candidato indipendente che potrà portare il proprio contributo e raccogliere voti di opinione fuori dal tradizionale bacino della Lega. Salvini ha chiuso liste competitive, di alto valore dove, ovviamente, non mancano leghisti doc, europarlamentari uscenti ed esponenti della società civile, con un’ampia rosa di candidati. In vista delle europee l’offerta politica della Lega agli elettori è seria e completa, all’insegna delle libertà e del desiderio di cambiare questa Europa”. Si attende ora che a battere un colpo siano leader, e i ministri del governo.