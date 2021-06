La funivia Rapallo-Montallegro in Liguria aveva chiuso due giorni dopo i fermi per la strage del Mottarone. La riapertura però è stata fissata solo dopo l’ispezione ministeriale. “Stiamo aspettando la visita del ministero per la riapertura, oggi ci hanno detto che i tecnici saranno a Rapallo il prossimo 11 giugno. Non c’è nessun tipo di problema all’impianto ma – afferma a Lapresse il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco – per un discorso formale il Comune ha chiesto al ministero chi sarà il soggetto che dovrà dare il via libera. Nel frattempo essendo programmata per l’11 la visita ministeriale abbiamo deciso di aspettare, anche se la funivia potrebbe tranquillamente funzionare da oggi”.

Il direttore di esercizio dell’impianto è Enrico Perocchio, lo stesso ingegnere che dirige la funivia del Mottarone. Perocchio è stato scarcerato due giorni fa nell’ambito delle indagini sul disastro, ma è naturalmente ancora indagato. L’impianto di Rapallo, che da un cartello apposto sulla struttura avrebbe dovuto riaprire oggi, rimarrà fermo mentre si cerca di capire se a dare il via libera alla rimessa in funzione dopo i lavori di controllo eseguiti sarà lo stesso ingegnere o un sostituto.