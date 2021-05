Da Napoli a Milano, da Foggia a Bari, fino a Roma. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire in diverse zone d’Italia, negli ultimi giorni, per sedare maxi risse, soprattutto tra giovanissimi, che hanno provocato alcuni feriti e diversi fermi. Nel capoluogo campano un minore è stato fermato con l’accusa di aver accoltellato altri tre giovanissimi, mentre a Noicattaro, nel Barese, le immagini dello scontro tra ragazzi avvenuto martedì scorso sono finite su TikTok facendo scattare gli accertamenti.

NAPOLI – Tre ragazzi, due dei quali minori di 15 e 16 anni, sono stati feriti in una lite cominciata per futili motivi sabato sera in via Partenope, sul lungomare di Napoli, in una delle principali zone della movida. Per l’aggressione la polizia ha eseguito il fermo di un minorenne. Le indagini proseguono con il coordinamento della Procura dei minori, in attesa della convalida.

FOGGIA – Sei ragazzini sono rimasti feriti nella rissa scoppiata la scorsa notte nella piazza principale di Orta Nova, nel Foggiano. Gli stessi hanno riportato lesioni da arma da taglio, mentre i carabinieri stanno cercando di capire se si tratti di coltelli o cocci di bottiglia, ma nessuno è in gravi condizioni. A quanto si apprende, nella rissa sono coinvolti complessivamente otto giovani, uno dei quali è minorenne. Pare, da una prima ricostruzione, che in piazza ci fosse un gruppo di sei ragazzi intento a chiacchierare, poi sono arrivati altri due giovani. Tra i due gruppi sono quindi volati insulti e sfottò che sono stati solo l’anticipo della rissa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

BARI – Sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri i presunti responsabili della violenta rissa avvenuta a Noicattaro, nel Barese, e ripresa in un video pubblicato su TikTok, diventando presto virale. Sono tutti giovanissimi, due maggiorenni di 19 anni, e 13 minorenni di età compresa tra i 13 e i 17 anni. I fatti risalgono al pomeriggio di martedì scorso e sono avvenuti in pieno centro proprio a Noicattaro, ma nessuno ha avvertito le forze dell’ordine. È stato però il video diffuso sul web a far scattare gli accertamenti. Alla base della rissa un precedente litigio per futili motivi, al quale era seguito già uno scontro avvenuto il giorno prima a Rutigliano. A far partire la prima rissa era stato un maggiorenne, che nel video diffuso e riferito al secondo scontro si vede avere la peggio nella colluttazione contro un gruppo ben più numeroso, nei confronti di un altro minorenne in fase d’identificazione. Nessuno dei ragazzi coinvolti ha comunque subito lesioni e nessuno è dovuto ricorrere a cure mediche. La Procura della Repubblica di Bari e la Procura dei minori hanno aperto un fascicolo sull’accaduto. “Un episodio di inspiegabile violenza – hanno dichiarato i militari dell’Arma – che accende i riflettori sulla necessità di educazione morale delle nuove generazioni spesso attratte dalla spettacolarizzazione della violenza, ne è emblema il video caricato e diffuso con ‘orgoglio’ sui social”.

MILANO – Sono invece cinque le persone denunciate a Milano per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di un polacco classe 1989, un ecuadoriano del 1984, un egiziano del 1978, un’italiana del 1978 e un italiano del 2004. Tutto è iniziato quando uno dei contendenti ha urtato accidentalmente un avventore di una pizzeria seduto a un tavolo, causando una violenta reazione poi degenerata e che non si è attenuata nemmeno alla presenza dei militari, di fronte ai quali le persone coinvolte hanno continuato a spintonarsi ostacolando le procedure di identificazione e non collaborando ai tentativi di distensione. Mentre i militari erano intenti a sedare la lite, sono stati anch’essi offesi dai contendenti che hanno contestato il loro intervento, arrivando a cercare di colpire proprio i carabinieri con calci e pugni. A seguito dei fatti, l’egiziano ha riferito di essere dolorante ad una spalla, ed è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli dove gli è stata diagnosticata una “contusione e trauma alla spalla sinistra”. L’uomo è stato dimesso con prognosi di 7 giorni.

ROMA – Rissa ieri sera anche nel quartiere San Lorenzo a Roma. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 21.30 la polizia locale è intervenuta in largo degli Osci per alcuni assembramenti e disordini. Una minore è stata ferita al braccio con un coccio di bottiglia e un 19enne è invece rimasto contuso a uno zigomo. Entrambi sono stati portati al policlinico Umberto I. Sul posto in supporto alla polizia di Roma Capitale sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere di zona.

FIRENZE – Dopo la segnalazione di un tassista al 112 riguardo a un uomo che danneggiava le auto in sosta, gli agenti del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti sul posto trovando un ragazzo seduto sul marciapiede indicato dai presenti come il responsabile del danneggiamento. È a quel punto che il giovane, un 20enne di Prato, nel corso delle operazioni di identificazione ha iniziato a minacciare i carabinieri iniziando poi a strattonarli, a prenderli a calci danneggiando anche il vetro di una portiera dell’auto di servizio. Il 20enne è stato poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e sarà giudicato con rito per direttissima nella mattinata di domani.