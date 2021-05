Nicola Morra non è d’accordo con la lettera di scuse di Di Maio sul caso Uggetti: “La penso diversamente“, ha detto questa mattina in collegamento con ‘Omnibus’ su La7 il presidente della Commissione Antimafia ed ex esponente 5 Stelle. “Evidentemente Di Maio ha fatto diversi errori, tra cui anche questo. La campagna di una forza politica non deve essere solo demolitoria ma anche costruttiva. Il Movimento doveva avanzare proposte finalizzate a moralizzare il quadro pubblico. Per quanto riguarda la selezione delle candidature si poteva far meglio”, ha aggiunto