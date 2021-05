Era forse la tappa più attesa del Giro d’Italia, quella coi passi Pordoi, Fedaia e Giau e l’arrivo a Cortina d’Ampezzo. Causa maltempo, poco prima del via gli organizzatori hanno deciso di “tagliare” le prime due salite. Come se non bastasse, però, pioggia e vento non hanno permesso al broadcast che seguiva la carovana di mandare le immagini in diretta alle tv. Così, suo malgrado, un ciclista (e albergatore) presente sulla cima del Giau ha ripreso, per più di 30 minuti, il passaggio dei corridori, incassando l’approvazione dei numerosi tifosi che sono accorsi sul suo profilo Instagram.

Video Instagram/Igor Tavella