Prendeva di mira gli sportelli di poste, istituti di credito e stazioni di servizio. Con uno o due complici, li faceva saltare in aria grazie all’uso di esplosivi artigianali e poi fuggiva, in genere a bordo di auto costose e veloci con targhe finte. Un pregiudicato 42enne di Asti è stato arrestato stamattina dai carabinieri di Pavia per una serie di furti avvenuti alla fine del 2019. Nel video, il colpo al distributore Italiana Petroli di Pavia, nel settembre del 2019. Come si vede, i ladri scappano su una Maserati Quattroporte. Nella stessa notte faranno esplodere l’Atm di un ufficio postale ad Alessandria.