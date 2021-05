Nelle ultime ore è diventato virale in Rete un nuovo video che immortala un avvistamento “sospetto” avvenuto nel luglio del 2019, durante delle esercitazioni militari della marina militare americana. A pubblicarlo è Jeremy Corbell, noto ricercatore esperto di ufo e documentarista, sul suo profilo Instagram, precisando che a “presto rivelerà altri dettagli”. Nel filmato si vede un oggetto sferico che vola nel cielo sopra l’oceano seguire da vicino la nave da guerra USS Omaha, al largo di San Diego, e poi inabissarsi improvvisamente. “Guarda, si avvicina – si sente dire nel video – ora si è inabissato!”



È il secondo video che riprende dei fatti apparentemente inspiegabili capitati ai marinai americani impegnati in quelle esercitazioni nel luglio del 2019 e confermati anche dal Pentagono. Il post di Corbell arriva mentre c’è grande attesa per quanto accadrà il prosiamo 3 giugno, quando proprio il Pentagono renderà noti decine di documenti finora segreti sugli ufo, come annunciato dall’amministrazione Biden.