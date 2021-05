“Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma“. Parole di Matteo Salvini che al settimanale Oggi ha detto di non sentire la necessità di convolare a nozze con Francesca Verdini, 28 anni, con la quale convive. Figlia di Denis Verdini, Francesca vive a Roma e lavora nella squadra del programma di Rete4 Forum, dove gestisce i social media. Il rapporto tra la figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini e il leader della Lega va a gonfie vele ma la stessa Francesca ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove conferma che non c’è ‘odore di matrimonio’: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare… Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”.