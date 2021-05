Sono circa 5mila, tra cui un migliaio di minori, il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna e a raggiungere l’enclave spagnola di Ceuta solo nella giornata di lunedì 17 maggio. Lo hanno riferito le autorità spagnole per le quali si tratta di una cifra che costituisce un “record” , senza precedenti. A nuoto o a piedi, gli arrivi di migranti che lasciano le spiagge marocchine situate a pochi chilometri a sud di Ceuta si sono moltiplicati in pochi giorni. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha cancellato un viaggio previsto a Parigi: “La mia priorità in questo momento è riportare la normalità a Ceuta”, ha scritto su Twitter.