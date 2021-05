Dalle 18 Alessandro Di Battista dialoga con Andrea Scanzi, in occasione dell’uscita di Contro!, il nuovo libro dell’ex deputato del Movimento 5 stelle (edito da PaperFirst, in edicola e in libreria a partire dal 14 maggio). “Ci sono molte cose da dire sul governo dell’assembramento, sul passato di Draghi, sulla classe media, sull’usura, sul ritardo dei ristori, sulla geopolitica”.

In diretta sul Fattoquotidiano.it, sui canali Facebook e YouTube di Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano